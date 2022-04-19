Yaşlı adamı ölüme terk eden vicdansız sürücü 23 gün sonra tutuklandı

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de karşıdan karşıya geçen yayaya çarparak ölümüne neden olan ve 23 gün boyunca kayıplara karışan sürücü, kendi ayaklarıyla gidip teslim olduğu adli makamlarca tutuklandı.

27 Mart 2022 tarihinde Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesinde meydana gelen kazada, Ali Marım Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Vehbi Tanrıöven (78), kimliği ve plakası tespit edilemeyen otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetti. Ailenin başlattığı hukuk mücadelesinin ardından vicdansız sürücünün yakalanması güvenlik güçleri harekete geçti. Aradan geçen 23 günlük sürenin ardından Y.Ö., adli makamlara giderek teslim oldu. Gerçekleşene işlemlerin ardından Y.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa