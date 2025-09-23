Yaşlı adamı darp eden şahıs adliye girişinde gazetecilere kendini savundu

Eskişehir'de yaşlı adamı cadde üzerinde darp eden şahıs adliyeye çıkarılırken, gazetecilere "Yanlış beyan, adam beni darp etti. Yaşlı değil, ben 52 yaşındayım aramızda 5 yaş var" dedi.

Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Şehit Halit İlbay Caddesi'nde O.G. isimli bir şahıs, beslediği köpeklerin sürekli havlaması sebebiyle komşularının şikayet etmesine sinirlenen şahıs R.D. (68) isimli yaşlı adamdan şüphelenerek darp etti. Yaşlı adamı darp eden O.G. isimli şahısın görüntülerinin İhlas Haber Ajansı tarafından gündeme getirilmesinin ardından Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şahıs, beraberinde 1 kişi ile adliyeye sevk edildi.

"Ben 52 yaşındayım aramızda 5 yaş var"

Şüpheli O.G., adliyeye sevki sırasında görüntü alan basın mensuplarına, "Arkadaşlar adam 57 yaşında. Yanlış beyan, adam beni darp etti. Yaşlı değil, ben 52 yaşındayım aramızda 5 yaş var" diyerek kendini savunmaya çalıştı. - ESKİŞEHİR