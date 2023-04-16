Yaşlı adama çarparak ölümüne sebep olup kaçan sürücü yakalandı

Samsun'da yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama çarparak ölümüne sebep olup kaçan otomobil sürücüsü polisin takibi sonucu yakaladı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye, Dursun K.(74) yaya olarak yolu karşıya geçmek istediği sırada otomobil çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün sabah hayatını kaybetti. Polis, otomobilin kırılan aynasından yola çıkarak yaptığı araştırma sonucu araç sürücüsü S.T.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.T., "Taksirle bir kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN