Yaşlı adam trafik kazasında hayatını kaybetti

Gemlik ilçesinde meydana gelen kazada servis minibüsünün çarptığı yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Eşref Dinçer Mahallesi Kemer Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Hasan T. idaresindeki servis minibüsü, geri manevra yaptığı esnada Cemal Akdağ'a (76) çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yere düşen ve çağrılan 112 acil ambulansı ile Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla alakalı soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden Akdağ'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. - BURSA