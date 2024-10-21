Üye Girişi
Haberler

Yaşlı Adam Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradı

Yaşlı Adam Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adam, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralandı. Olay sonrası mahalle sakinleri, sokak köpekleri konusunda yetkililerden çözüm talep etti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir vatandaşa köpek saldırdı. Sokak köpeği, yaşlı adamı bacağından ısırarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Ortaklar Mahallesinde Hayati Aşıcı isimli vatandaş yolun karşısına geçmeye çalışırken bir grup sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Yürümekte güçlük çeken Aşıcı, elindeki sopa ile kendisini korumaya çalışsa da bir köpek sol bacağını ısırdı. Köpeklerin saldırdığını gören çevredeki vatandaşlar, yaşlı adamın yardımına koştu. Köpekleri kovalayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adama ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Mahalle sakinleri ise sokak köpeklerine yetkili kurumlardan çözüm istedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Germencik Hayvanlar Güvenlik 3-sayfa Yaşam

Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor

FETÖ elebaşı gerçekten öldü mü? Bakan Fidan canlı yayında yanıtladı

 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

 FETÖ'cü Hakan Şükür'den teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım

FETÖ'cü Hakan Şükür'den Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım
FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

FETÖ elebaşının yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari ücrette yıl sonu enflasyon baz alınacak mı? Asgari ücret ilk toplantı ne zaman? FETÖ'nün evi nerede? Fetullah Gülen nerede yaşıyordu? Cevdet Türkyolu kimdir? Fetöcü Cevdet Türkyolu kaç yaşında, nereli? Hakan Şükür kimdir? Hakan Şükür ne zaman Amerika'ya gitti? Az önce deprem mi oldu? 21 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 'Yenidoğan Çetesi' nedir? Yenidoğan Çetesi nasıl yakalandı? Çetede kaç kişi bulunuyor? KIZILCIK ŞERBETİ 73. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 73. bölüm 2. fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? ÖGG 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitim sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Hakan Şükür ne paylaştı? Fetullah Gülen'in ölümü sonrası ne dedi? Mustafa Özcan kimdir? Fetöcü Mustafa Özcan kaç yaşında, nereli? Mustafa Özcan'ın hayatı ve kariyeri! FETÖ'nün başına kim gelecek? Fethullah Gülen'in yerine kim geçecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.