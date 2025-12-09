Elazığ'da otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Gazi Caddesi Cumhuriyet Meydanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adama otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adam yaralandı. Yaralıya ilk yardımı çevredeki vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yaşlı adam, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ