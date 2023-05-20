Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Yaşlı adam ölümden döndü

Yaşlı adam ölümden döndü

3. Sayfa Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan sürücü Ömer Ç. yönetimindeki otomobil, Seddi M.(68) idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kaza sonucu elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Bursa Seçim Sonuçları
Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2019
Bursa Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title