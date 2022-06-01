Yaşlı adam evinde pencerenin önünde oturur vaziyette ölü bulundu - Haberler

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 2 gün boyunca haber alınamayan 81 yaşındaki vatandaş, evinde pencerenin önünde oturur vaziyette ölü bulundu.

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Gökceöz köyü Kayseri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yalnız yaşayan 81 yaşındaki Mustafa Küçükkavaklı'dan iki gün boyunca haber alamayan oğlu evine geldi. İçeri giren oğlu Küçükkavaklı'yı pencerenin önünde oturur vaziyette ölü buldu. Köy muhtarı Mustafa Söylemiş'in ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Küçükkavaklı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İşlemlerinin ardından Mustafa Küçükkavaklı'nın cenazesi, Gökceöz köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa