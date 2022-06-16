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Yaşlı adam evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yaşlı adam evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu Konya'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde bulundu.

Yaşlı adam evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

KONYA - Konya'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde bulundu.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hadimi Mahallesi Halkabeğüş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten evine gelen Hatice K. kapı açılmayınca ve eşinden haber alamayınca durumu yakınlarına bildirdi. Hatice K. yakınları ile birlikte durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri eve girdi. Ekipler, Abdullah Kuyucak'ı evde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdullah Kuyucak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, olayın şüpheli veya şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin - 3. Sayfa

Meram Konya 3. Sayfa Haberler

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