Yaşlı Adam Eşini Taşladı, Yaraladı ve Tehdit Etti

Adana'da ailesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı verilen bir adam, eşini taşlayarak yaraladı ve ailesini ölümle tehdit etti. Şüpheli kaçarken, eşi ve çocukları korku içinde yaşamaktadır. Olayın ardından ailenin avukatı, adamın en ağır şekilde cezalandırılmasını ve aileden uzaklaştırılmasını talep etti.

ADANA'da ailesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında 4 ay uzaklaştırma kararı verilen Mehmet A. (70), eşi ile çocuklarının olduğu evi taşladı. Mehmet A.?nın attığı taşlardan biri 30 yıllık eşi Fatma A.?yı (67) yaralarken, ailesini ölümle tehdit eden şüpheli kaçtı. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Fatma A., Bir an önce yakalanmasını istiyoruz dedi.

Bir ay önce ailesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında 4 ay uzaklaştırma kararı verilen Mehmet A., 17 Temmuz'da Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki eve geldi. Mehmet A. eve giremeyince sokakta bulduğu taşları eve attı. Kapı ile camlar zarar görürken, atılan taşlardan biri, 30 yıllık eşi Fatma A.?nın beline isabet etti. Fatma A. yaralanırken, 'Cezaevine girsem bile çıkar, gelirim. Sizi öldürmezsem, ben de Mehmet değilim' diyerek tehditler savuran Mehmet A., kaçtı.

'BU ADAM DIŞARIDA DOLAŞTIĞI İÇİN KORKUYORUZ'

Hastanedeki tedavisi sonrası taburcu olup, yaşadığı korku dolu anları anlatan 3 çocuk annesi Fatma A., 30 yıllık evliliği boyunca sürekli şiddet gördüğünü belirtti. Fatma A., Ortada hiçbir sebep yokken, kafasına her estiğinde kavga çıkarıyor. Bana da çocuklarıma da şiddet uyguluyordu. Olayın yaşandığı gün de dışarıdan bulduğu taşlar ile evin 3 camını kırdı. İçeri gelen taşlardan 1 tanesi, belime isabet etti. Bu adam dışarıda dolaştığı için korkuyoruz. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz dedi.

Çiftin oğlu Ahmet A. da (30) 4 aylık verilen uzaklaştırma kararı bitmeden evimize gelerek, camları taşladı. Polis gelene kadar yaklaşık 15 dakika boyunca koridora sığındık. Evi taşladığı sırada ölüm tehditleri savurdu. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Annemin de bir gün kadın cinayetleri haberine konu olmasını istemiyorum diye konuştu.

'ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ'

Ailesinin avukatı Yusuf Tevfik Donma ise şunları söyledi Aileye şiddet uygulayan Mehmet A., hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu halde 17 Temmuz'da evi bastı. Evin camlarını kırmış ve silah niteliğinde olan taş ve sopalar ile ailesini ölümle tehdit etmiştir. Anne Fatma A., beline taş isabet ederek yaralanmıştır. Bununla ilgili gerekli adli makamlara başvuruldu. Ailenin yaşadığı psikolojik travmanın haricinde can tehlikeleri de bulunmaktadır. Suçlu olan baba Mehmet A.?nın bulunmasını, hak ettiği en ağır cezayı almasını ve aileden tamamen uzaklaştırılmasını talep ediyoruz. Daha önce de benzer yaralamalar nedeniyle cezaevine girip, çıkmışlığı var ancak 'öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmasını ve tutuklanmasını istiyoruz. (DHA)