Yaşlı adam baygın halde bulundu

Zonguldak'ta 67 yaşındaki adam şehir tuvaletinin görevilisi tarafından baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Valilik hizmet binasının altındaki şehir tuvaletinde meydana geldi. İddiaya göre Maksut K. (67)isimli yaşlı adam görevliler tarafından baygın halde bulundu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri Maksut K.'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Maksut K.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK