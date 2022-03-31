PORSUK, ESKİŞEHİR (İHA) - Yaşlı adam bankta kanlar içinde bulundu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir parkta kanlar içinde bulunan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Porsuk Bulvarı üzerindeki bir parkta yaşlı vatandaş kanlar içinde bulundu. Banka oturmuş vaziyette bulunan 63 yaşındaki Y.S. isimli vatandaşın, elindeki bıçağı kalbini hedef alarak göğsüne sapladığı öğrenildi. İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan yaşlı adam, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kanlar içindeki adama müdahale anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.