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Yaşlı adam bahçesinde ölü bulundu

Yaşlı adam bahçesinde ölü bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan yaşlı adam evinin bahçesinde ölü bulundu.

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan yaşlı adam evinin bahçesinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Torlaklar köyünde yaşayan 72 yaşındaki Ramazan Eyeoğlu'nun bir süre görünmemesi üzerine eşi aramaya başladı. Evlerine 300 metre uzaklıkta bulunan bahçede ağaca asılı halde eşini bulan kadın ipi keserek kurtarmaya çalıştı. Yaşlı kadının sesini duyan mahalleli yardıma koştu. Vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerini arayarak haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tetkiklerin ardından yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesi sonucunda Ramazan Eyeoğlu'nun cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilecek. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Devlet Hastanesi Zonguldak Jandarma 3. Sayfa Haberler

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