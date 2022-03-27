Yaslandığı demir kopunca balkondan düşüp yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde balkon demirine yaslanan kadın, demirin kopması sonucu 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu'nun İzzettin Mahallesi'nde ikamet eden M.Z.T. (20), evlerinin balkonunda demirlere yaslandığı sırada balkon demirleri koptu. Kopan demir ile birlikte 3 metre yükseklikten aşağıya düşen genç kadın yaralandı. Genç kadın yakınları tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa