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Yaslandığı ağacın dalı kırılınca dereye düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yaslandığı ağacın dalı kırılınca dereye düştü

Düzce'de yaslandığı ağacın dalı kırılınca yağışların da etkisiyle debisi yükselen Asar Deresi'ne düşen kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Düzce'de yaslandığı ağacın dalı kırılınca yağışların da etkisiyle debisi yükselen Asar Deresi'ne düşen kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Düzce merkezden geçen Asar Deresi'nin yakınına gelen bir kişi ağaca yaslandı. İddiaya göre bu esnada ağaç dalı kırılınca şahıs, yağışın da etkisiyle debisi yükselen dereye düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olayı anlatan 14 yaşındaki C.K., "Ağaca yaslanan bir kişiyi gördük. Ne olduğunu anlayamadık, ağaç bir anda kırıldı ve şahıs dereye düştü. Arkasından bağırdık ama sesimizi duyuramadık, inşallah bulunur" dedi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Düzce 3. Sayfa Haberler

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