Merkez Bankası Başkanı Karahan: 2025 yılı sonu için enflasyon tahminimiz yüzde 24

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini
Yavaş'ın adaylık tartışmalarıyla ilgili soruya yanıtı basın toplantısına damga vurdu

Tüm kamuoyunun merak ettiği soruya alakasız bir yanıt verdi
İstismar sonucu öldürülen Sıla bebek davasında karar

İstismar sonucu öldürülen Sıla bebek davasında karar
Bakanlık 81 ile yazı gönderdi: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak

Bu görüntüler sonrası Bakanlık 81 ile yazı gönderdi

Yaşlanan Peçetelerde Uyuşturucu İle Yakalandılar

Yaşlanan Peçetelerde Uyuşturucu İle Yakalandılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, 4 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi tutuklandı. Uyuşturucu sattığı iddia edilen şahıslar gözaltına alındı ve mahkemece cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 4 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu sattığı iddia edilen şahısları takibe aldı. Ardından operasyon yapan ekipler A.T. ve E.Ö. isimli şahısları gözaltına alırken, şahıslar birlikte 4 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıslar işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
img

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini
img

Şampiyonluğa oynayan hocayı kovdular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milletvekillerine trafikte 'ömür boyu' ceza muafiyeti

Bu karar çok tepki çeker! Vekillere süper bir ayrıcalık daha
Türkiye'de en fazla boşanma İzmir'de

İşte en fazla boşanmanın yaşandığı ilimiz
Kahtalı Mıçe, hasta yatağından sevenlerine seslendi: Dualarınızı eksik etmeyin

Hasta yatağından dua istedi
Gıdada hile yapmayan 19 il belli oldu

Örnek teşkil ediyorlar! İşte gıdada hile yapılmayan 19 il
Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı

Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı
İsrail basını yazdı: Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı, Atina alarma geçti

Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı! Komşunun uykuları kaçtı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.