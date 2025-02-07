Yaşlanan Peçetelerde Uyuşturucu İle Yakalandılar
Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, 4 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi tutuklandı. Uyuşturucu sattığı iddia edilen şahıslar gözaltına alındı ve mahkemece cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 4 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu sattığı iddia edilen şahısları takibe aldı. Ardından operasyon yapan ekipler A.T. ve E.Ö. isimli şahısları gözaltına alırken, şahıslar birlikte 4 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıslar işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR