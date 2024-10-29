Yaşar Güler ve Lloyd James Austin Arasında Savunma Görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakan Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" ifadeleri yer aldı. - ANKARA