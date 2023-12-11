- Yaşanan felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu : "Gece karanlıktı ve yukarıdaki riski de bilmiyorduk"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta dün akşam meydana gelen ve 2 kişinin toprak altında kaldığı, 21 arama kurtarma ekibinin yaralandığı heyelanlarda, felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Risk analizinin yapıldığı bölgede çalışmaları inceleyen İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "Gece karanlıktı ve yukarıdaki riski de bilmiyorduk. Sabah gün doğumuyla beraber arkadaşlar öncelikli olarak heyelan bölgesinde bir risk analizi yaptılar" dedi.

Zonguldak'ın Asma Mahallesi Tulumba sokakta dün akşam saat 19: 53 meydana gelen heyelanda, yıkılan evlerinin içerisinde bulunan anne Perihan Çakar ile oğlu Sait Çakar toprak altında kalırken, akşam 22: 00 sıralarında meydana gelen kinci heyelanda ise bölgede arama ve kurtarma çalışmaları yürüten 21 kişi yaralanmıştı. Dün akşam art arda yaşanan felaketlerin boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Heyelan bölgesi savaş alanı gibi

Sabah saatlerinden itibaren bölgede teknik inceleme yapan ekipler, alanda risk analizi gerçekleştirdi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalara başlayan ekipler heyelan bölgesinde savaş alanını anımsatan görüntülerle karşılaştı. Metrelerce uzunluktaki kalın istinat duvarının kağıt gibi parçalandığı belirlenirken, yıkılan evden geriye ise sadece küçük parçaların kaldığı görüldü. Bir iş makinesinin de toprak altında kaldığı heyelanda, toprağın bir motosikleti de sürükleyip savurduğu tespit edildi.

Yaşanan facianın ardından bölgeye sevk edilen yaklaşık 300 arama kurtarma ekibinin kayıp anne ve oğlunu arama çalışmalarının öncesinde ise bölgede gerçekleştirilen risk analiz çalışmalarını İçişleri Bakanı Münir Karaloğlu, Afad Başkanı Okay Memiş, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Belediye başkanı Ömer Selim Aalan, Emniyet Müdürü Sinan ergen, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Cezmi Yalınkılıç yerinde gördü.

21 yaralıdan 15'i taburcu oldu

Çalışmalar ve son durum hakkında bilgi veren İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, 'Bölgemizde bir heyelan bir toprak kayması sonucu bir evimiz göçük altında kaldı. Evde anneyle yetmiş iki doğumlu oğlu beraber yaşıyorlardı. Şu anda hala altındalar. Dün akşam ihbar gelir gelmez bütün ekipler, başta AFAD, UMKE, Zonguldak Belediyemizin, itfaiye ekipleri, fen işleri ekipleri, park bahçe ekipleri, jandarmamız, emniyetimiz bölgede arama kurtarma faaliyetlerine başlamışlardı. Ama maalesef akşam saat 22: 00 sıralarında ikinci bir heyelan oldu. İstinat duvarının kaymasıyla birlikte çalışan arkadaşların üzerine ciddi bir heyelan düştü. ve 21 arkadaşımız yaralanmıştı. Şükürler olsun can kaybımız olmadı ikinci heyelanda. 21 arkadaşımız hastanelerde tedavi altına alınmışlardı.15'i taburcu oldu. Şu anda 6 kişinin tedavisi devam ediyor. Hayati tehlikesi olan yok"

"Yukarıdaki riski bilmiyorduk"

Devam eden yağmur ve heyelan riski nedeniyle çalışmalara mecburen ara vermek zorunda kaldıklarını anlatan Bakan Yardımcısı Karaloğlu, "Akşam mecburen ara vermiştik, arama kurtarma faaliyetlerinde. Gece karanlıktı ve yukarıdaki riski de bilmiyorduk. Sabah gün doğumuyla beraber arkadaşlar öncelikli olarak heyelan bölgesinde bir risk analizi yaptılar. Şu anda ekipler teknik ekipler yukarıda çalışmaya devam ediyorlar" şeklinde konuştu.

Önce iş makinesi kurtarılacak

Karaloğlu, önce toprak altında kalan iş makinesinin ardından kayıp anne ve babaya ulaşmaya alışacaklarını anlatarak, "Şimdi yeni bir iş makinesi daha makine istediler. Olay yerindeki ikinci heyelanda çalışan bir makinanın üzerine de toprak yığılmış. Önce o makineyi alıp daha sonra enkaza ulaşmaya çalışacak arkadaşlar. Ümit ediyorum ki en kısa zamanda anne, oğul, Perihan Çakar ve Sait Çakar'a bir an önce ekiplerimiz ulaşır. Bir ekip sıkıntımız yok. Araç gerek sıkıntımız Hava müsaade ettiğinde inşallah hızlı bir şekilde çalışmaya başlayarak enkaz altındaki, göçük altındaki iki vatandaşımıza bir an önce ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

50 saat uyarısı

Karaloğlu, Zonguldak'ta yaklaşık 50 saat boyunca aralıksız yağmur yağdığını hatırlatarak, uayrılarda bulundu. Karaloğlu, il genelinde ciddi bir heyelan riski olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Elli saati aşkındır Zonguldak ve çevresinde yağmur yağıyor. Gördüğünüz gibi toprak suya doymuş durumda. Vatandaşlarımızın uyarıları dikkate almasını rica ediyoruz. Coğrafya çok zor bir coğrafya. Vadilerde evler var maalesef. Onun için vatandaşlarımızın, devletin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, AFAD Başkanlığının yapmış olduğu uyarıları almasını rica ediyoruz.

Dar alanda arama kurtarma çalışması yapılıyor

Karaloğlu, dar bir alanda arama ve kurtarma çalışması ürütüldüğünü kaydederek, "Ekip de sorunumuz yok. Zaten çalışılacak alan çok geniş bir alan değil. Çok fazla insan ile oraya girmemiz mümkün değil. Ekipler ihtiyat olarak bekleyecekler. Orada şu anda bir iş makinesiyle ancak belli sayıda insan çalışabilir. Çok geniş bir alan değil. Biz de çıktık gördük. Onun için belki nöbetleşe arkadaşlar bölgede çalışmış olacaklar. Bölgede heyelan riski var" dedi

14 ev boşaltıldı

Devam eden heyelan riski nedeniyle bölgedeki 14 evin boşaltıldığını kaydeden Karaloğlu, "Şu anda bir evde hasar var. Hasar alan bir ev var ama biz 14 evi akşam sayın valimizin riyasetinde boşaltıldı. Bu evlerde yaşayan 42 vatandaşımız bölgeden tahliye edilmiş. Onlar da yer ayarlanmasına rağmen kendi akrabalarının yanında kalmayı tercih etmişler. Akrabalarının yanlarında konaklamışlar. Şu anda hala o evlere vatandaşımızın girişine izin vermiyoruz. Hala risk var çünkü" diye konuştu.

Kadavra köğekler hazır bekliyor

Öte yandan heyelan altında kalan anne ve oğlunun belirlenmesi için bölgeye yerli ve milli görüntüleme cihazları ile kadavra köpekleri de sevk edildi. Risk analizinin tamamlanmasının ardından belirlenen yöntemle arama kurtarma çalışmalarına hız verilecek.