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Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne Operasyon: 19 Gözaltı

Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne Operasyon: 19 Gözaltı
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Yardım toplama amacıyla kurulan 'Yaşama Tutunan Patiler Derneği' mensupları, 12 buçuk milyon liralık vurgun yaparak paraları zimmetlerine geçirdikleri gerekçesiyle yasadışı bir operasyonla yakalandı. 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda toplam 19 kişi gözaltına alındı.

Yardıma muhtaç hayvanlar için topladıkları paraları zimmetlerine geçiren ve 5 sene içerisinde yaklaşık 12 buçuk milyon liralık vurgun yapan "Yaşama Tutunan Patiler Derneği" mensuplarına yönelik Ankara merkezli 4 ilde icra edilen operasyondaki gözaltı sayısı 19'a yükseldi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, kamuoyunda "Köpekvelisi" olarak bilinen ve "Yaşama Tutunan Patiler Derneği" isimli kuruluşun başkanı olan B.Ö. ile beraberindeki şüphelilerin, 2019 - 2024 yılları arasında yapılan yardımlardan 12 milyon 414 bin 38 lirayı kendi hesaplarına geçirdikleri tespit edildi. Toplamda 20 milyon liralık zarar neden olduğu değerlendirilen şüphelilerin, yardıma muhtaç hayvanlar için topladıkları paraları dernek faaliyete geçtikten sonra yakın akrabaları tarafından kurulan şirketlere aktardıkları belirlendi. Soruşturma çerçevesinde Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında B.Ö.'nün de bulunduğu 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Barınağın son hali görüntülendi

Derneğin Gölbaşı'nda bulunan barınağındaki köpeklerin bakımıyla ilgili gerekli ekiplerle koordine kurulduğu belirtilirken, söz konusu barınağın son hali görüntülendi. Öte yandan, Yaşama Tutunan Patiler Derneği üyeleri hasta köpeklerin Ankara'ya taşınması soruşturmasını takip eden İHA yargı muhabiri Ahmet Furkan Gülap'a Ankara Adliyesi'nde sözlü ve fiziki saldırıda bulunarak, gazeteciyi darp etmişlerdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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