Yasak Bahis Operasyonunda 86 Şüpheli Yakalandı

İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, bahis sitelerine girilen 'dış finans evi' olarak kullanılan adreslerde 86 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarında oynanan yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Esenler ilçesi başta olmak üzere İstanbul'da çok sayıda ilçede ve Tekirdağ'da farklı bahis sitelerine entegre panel sistemi bulunan yasadışı bahis dış finans evlerini tespit eden siber polisi, geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, finans evlerinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için operasyonun düğmesine bastı.

Lüks sitelerde ve villalarda "finans evi" olarak tabir edilen ikametlerde yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttükleri anlaşılan 86 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, ikamet ve iş yeri aramalarında 3 tabanca, 20 kg uyuşturucu madde, 7 lüks saat, 1 milyon 48 bin 650 TL para, 94 telefon, 108 sim kart, 24 dizüstü bilgisayar, 12 hard disk, 5 ofis telefonu ve 5 flash bellek ile materyaller ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin, yasadışı bahis evlerinde vardiyalı olarak çalıştıkları, bahis sitelerine entegre panelleri yönettikleri, oyunculardan elde edilen paraların üçüncü şahıslar adına açılmış banka hesaplarına veya kripto cüzdanlara aktarıldığı anlaşıldı. Ayrıca söz konusu evlerde farklı şahıslara ait cep telefonları ve GSM hatlarının kullanıldığı, şüphelilerin aralarında kod adlarıyla iletişim kurdukları ve bahis içerikli konuşmalar yaptıkları öğrenildi.

Çeteye yönelik yapılan araştırmalarda, banka hesap analizlerinde yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında yaklaşık 1 milyar 2 milyon TL tutarında bir para trafiği olduğu, elde edilen suç gelirleriyle 5 araç satın alındığı ve söz konusu gelirlere yasal görünüm kazandırmak amacıyla galeri adı altında iş yeri açıldığı tespit edildi. - İSTANBUL