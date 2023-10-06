Aldattığını düşündüğü eşi ile buluştuğu kişiyi silahla ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen olayda, şüpheli basın mensuplarının 'neden yaptınız, pişman mısınız?' sorusuna 'adalet' yanıtını verdi.

Yasak aşk olayında şüpheli koca neden yaptınız sorusuna 'Adalet' cevabı verdi

Aldattığını düşündüğü eşi ile buluştuğu kişiyi silahla ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendisini aldattığını düşündüğü eşi ile buluştuğu kişiyi silahla vuran şüpheli, adliyeye sevk edilirken basın mensuplarının neden yaptınız? sorusuna "Adalet" cevabını verdi.

Oaly, dün akşam saatlerinde Camili Mahallesi Yunus Emre Spor Salonu mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, İ.A. isimli şahıs, aldatıldığını düşünerek eşi T.A.'yı takip etti. Eşini, B.T. ile gören İ.A. karısı ve buluştuğu B.T.'yi cadde ortasında silahla vurarak yaraladı. İki kişi kanlar içerisinde yerde kalırken, durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından silah ile polise teslim olan şüpheli İ.A.'nın, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, basın mensuplarının 'neden yaptınız, pişman mısınız?' sorusuna ise 'adalet' yanıtını verdi.