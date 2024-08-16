Yasadışı kenevir üretimine jandarma darbesi

AKSARAY - Aksaray'da yasadışı kenevir ekimi ve uyuşturucu ticareti yapan şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Operasyon, Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıyahşi ilçesinde yasadışı kenevir ekimi ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri şüpheli N.D.'nin ikametini takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İkamete yapılan operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken ikamette yapılan aramada 6 kök kenevir bitkisi, 87 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 13 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan N.D. sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.