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Yasadışı göçmenler otobüs bagajında yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yasadışı göçmenler otobüs bagajında yakalandı

İllegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan yabancı uyruklu 3 şahıs otobüsün bagaj kısmında yakalandı.

İllegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan yabancı uyruklu 3 şahıs otobüsün bagaj kısmında yakalandı.

Gaziantep Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Gaziantep'e giriş uygulama noktasında yapılan denetimlerde, şehirler arası yolcu otobüsünün bagaj kısmına gizlenmiş olarak yurt dışından Türkiye'ye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahısların ülkeye illegal yollardan giriş yapmasını sağlayan Y.B., M.B. ve M.Ş.Y. isimli 3 organizatör yakalanarak, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Türkiye Göçmen 3. Sayfa Haberler

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