Yasadışı ekilen 160 bin kök haşhaş ele geçirildi - Haberler

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yasadışı olarak ekilen 160 bin kök haşhaş ele geçirildi. Haşhaşlar jandarma tarafından imha edilirken tarla sahibi de gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin iş birliğiyle yapılan istihbarı çalışmalar sonucu Köprübaşı ilçesi Rağıllar Mahallesinde yasadışı haşhaş ekimi yapıldığı bilgisi alındı. Bahse konu Mahallede bugün Manisa İl Jandarma Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Köprübaşı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince ortak yapılan operasyonda M.K. (55/E) isimli şahsın kendisine ait tarlada toplam 4 bin metrekare alanda yaklaşık 160 bin kök yasa dışı haşhaş bitkisi ekimi yaptığı tespit edildi. M.K. yakalanırken, yasa dışı ekim alanı imha edilerek konu hakkında adli tahkikata başlanıldı.

Yine jandarma tarafından aynı mahallede 3 gün önce 280 bin kök haşhaş ele geçirilerek imha edilmişti. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa