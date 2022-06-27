Yasadışı bahisten 3 milyonluk vurgun yapan 10 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yasadışı bahisten 3 milyonluk vurgun yapan 10 şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yasadışı bahisten 3 milyonluk vurgun yapan 10 şüpheli gözaltına alındı

Yasadışı bahisten 3 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edilen 10 şüpheli, Uşak merkezli 6 ilde yapılan çalışmalarla gözaltına alındı.

Yasadışı bahisten 3 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edilen 10 şüpheli, Uşak merkezli 6 ilde yapılan çalışmalarla gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yasadışı bahis sitesinin Uşak'ta işlem yaptığını belirledi. Titiz bir çalışma yürüten ekipler, 10 şüphelinin yaklaşık 3 milyon lira değerinde gelir kazandığını tespit etti. Şüphelilerin yakalanması amacıyla Uşak, İstanbul, Manisa, Ankara, Balıkesir ve Eskişehir illerindeki adreslerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda yasadışı bahis oynanmasına ortam ve imkan sağlayan 10 şüphelinin tamamı başarılı bir şekilde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Uşak 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title