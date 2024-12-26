Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında ikinci duruşma! Söz sırası babaya geldi
Dosyaya eklenmeyen detaya isyan etti: Bunu nasıl unutursunuz?
Narin duruşmasında Nevzat Bahtiyar'dan kafa karıştıran sözler
Duruşmada verdiği cevap avukatın da dikkatini çekti
AK Parti'ye dönüş sinyalleri veren Davutoğlu'na kötü haber
Davutoğlu'na kapıları kapattı
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu

Yasadışı Bahis Soruşturmasında Aleyna Göreci Tahliye Edildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya fenomeni Aleyna Göreci, yasadışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla tutuklandıktan sonra hakim karşısına çıktı. Mahkeme, duruşmanın ardından Göreci'nin tahliyesine karar verdi. İddianamede, kendisine ait sosyal medya üzerinden bir kumar sitesinin reklamını yaptığı belirtiliyor.

Yasadışı bahis soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni Aleyna Göreci hakim karşısına çıktı

Ara kararını açıklayan mahkeme Aleyna Göreci'nin tahliyesine hükmetti

İSTANBUL - Yasadışı bahis reklamı yaptığı ve teşvik iddiasıyla tutuklanan, 3 yıla kadar hapsi talep edilen sosyal medya fenomeni Aleyna Göreci hakim karşısına çıktı. Duruşmada alınan savunmanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Göreci'nin tahliyesine hükmetti.

İstanbul'da yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan ve 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen, sosyal medyada 170 bin takipçisi bulunan fenomen Aleyna Göreci hakim karşısına çıktı. İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Aleyna Göreci ve avukatı hazır bulundu.

"Bir oyun sitesi olduğunu ve bu sitenin reklamını yapmam karşılığında ücret verileceğini söylediler"

Savunma yapan sanık Göreci, "Sosyal medyada yaklaşık 170 bin takipçim var, hepsi organik değil. Öncelikle böyle bir konudan burada olduğum için çok üzgünüm. Sosyal medyada Gencay isimli bir şahıs bana ulaştı. Bir oyun sitesi olduğunu ve bu sitenin reklamını yapmam karşılığında ücret verileceğini söylediler, kabul ettim, paraya da ihtiyacım vardı. Reklamını bir süre yaptım. Link gönderdiler, gönderdikleri linki içeriğine bakmadan hikayemde paylaştım. 10 gün boyunca her gün paylaştım, reklamını yaptım. Günlük olarak bin ile bin 500 arası bir para yatıyordu. 10 gün sonra beni bilişim suçlarından aradılar ve karakola davet ettiler. Bana, bu sitenin yaşa dışı bahis sitesi olduğunu söylediler. Karakolda bu sitenin başıma açabileceği sorunları söylediler. Daha sonra siteyle iletişimimin olmadığına dair sosyal medya hesabımdan paylaşım yaptım. Sonrasında hiçbir şekilde siteyle ilgili paylaşım yapmadım. Daha sonra tutuklandım. Bir buçuk aydır tutukluyum, çok pişmanım, tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Savunma yapan sanık avukatı, aynı dosyada yer alan diğer sanıkların tutuksuz yargılandığını belirterek, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı ise sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Tahliyesine hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tahliyesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Aleyna Göreci şüpheli sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, internet ortamında spor, güzellik, seyahat, moda, teknoloji, sağlık veya eğlence gibi pek çok farklı kategoride 'sosyal medya fenomeni' olarak adlandırılan, takipçi sayısı ve tanınırlığı itibariyle de toplumda etki alanı bulunan şahısların herkesin erişebileceği şekilde açık kaynaklarda yer alan sosyal medya platformları üzerinden yayınladıkları videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme vb. suretle eylemler ile yoğun şekilde yasa dışı bahse özendirici, teşvik edici faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede, Aleyna Göreci'nin sosyal medya hesabı üzerinden bir çevrimiçi kumar sitesine ait reklam içerikli paylaşımlar yaptığı ve paylaşımında söz konusu siteye yönlendiren linkler paylaştığı, siteye ait video çektiği bilgisi yer aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Aleyna Göreci hakkında 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Yasadışı Bahis Soruşturmasında Aleyna Göreci Tahliye Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAMZE ŞENYİĞİT - 3.Sayfa
img

Düşen yolcu uçağının içinden görüntüler ortaya çıktı
img

Fenerbahçe'den ağlayarak gitmişti! Şimdi ezeli rakibe imzayı atıyor
img

Fenerbahçe'nin 1 saniye düşünmeden gönderdiği futbolcu Kerem'i solladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari ücrete yapılan zam sonrası marketler etiket değiştirmeye başladı
Vay vatandaşın haline! Asgari ücret zammı sonrası korkulan oldu
Narin cinayeti duruşmasında tanık çoban ağlama krizine girdi
Duruşmada ağlama krizine giren çoban, ısrarla tek bir şey söyledi
Muhammed Nur Nahya'nın asgari ücret videosu viral oldu
40 saniyelik asgari ücret skeci viral oldu
Rejim güçleri Humus'ta ayaklandı, Suriye Milli Ordusu operasyon başlattı
Türkiye'nin yanı başında büyük ayaklanma! Operasyon başlattılar
101 yıllık kulüpte futbolcular ısınmak için mutfak tüpü kullandı
101 Yıllık kulüpte futbolcular ısınmak için mutfak tüpü kullandı
Maddi sıkıntı çeken ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu
Ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu

Son Dakika Haberleri

31 Aralık yılbaşında televizyonda hangi diziler ve programlar var? 2024 yılbaşı gecesi diziler yok mu? Rıza Kalkavan kimdir? Rıza Kalkavan öldü mü, neden öldü? Squid Game 2. sezon oyuncuları kim? Squid Game 2. sezon 1. bölüm izle! SQUID GAME 2. sezon hd, full, Türkçe altyazı izleme linki Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı izle! MONACO ANADOLU EFES maçı şifresiz, donmadan, HD izleme linki BİM AKTÜEL 27 ARALIK KATALOĞU! 27 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var? Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman? THY Euroleague Monaco - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 26 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var? Annem Ankara son bölüm FULL İZLE! Annem Ankara 6. bölümde neler oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 26 Aralık Perşembe Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.