Yasadışı Bahis Soruşturmasında Aleyna Göreci Tahliye Edildi

Yasadışı bahis soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni Aleyna Göreci hakim karşısına çıktı

Ara kararını açıklayan mahkeme Aleyna Göreci'nin tahliyesine hükmetti

İSTANBUL - Yasadışı bahis reklamı yaptığı ve teşvik iddiasıyla tutuklanan, 3 yıla kadar hapsi talep edilen sosyal medya fenomeni Aleyna Göreci hakim karşısına çıktı. Duruşmada alınan savunmanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Göreci'nin tahliyesine hükmetti.

İstanbul'da yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan ve 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen, sosyal medyada 170 bin takipçisi bulunan fenomen Aleyna Göreci hakim karşısına çıktı. İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Aleyna Göreci ve avukatı hazır bulundu.

"Bir oyun sitesi olduğunu ve bu sitenin reklamını yapmam karşılığında ücret verileceğini söylediler"

Savunma yapan sanık Göreci, "Sosyal medyada yaklaşık 170 bin takipçim var, hepsi organik değil. Öncelikle böyle bir konudan burada olduğum için çok üzgünüm. Sosyal medyada Gencay isimli bir şahıs bana ulaştı. Bir oyun sitesi olduğunu ve bu sitenin reklamını yapmam karşılığında ücret verileceğini söylediler, kabul ettim, paraya da ihtiyacım vardı. Reklamını bir süre yaptım. Link gönderdiler, gönderdikleri linki içeriğine bakmadan hikayemde paylaştım. 10 gün boyunca her gün paylaştım, reklamını yaptım. Günlük olarak bin ile bin 500 arası bir para yatıyordu. 10 gün sonra beni bilişim suçlarından aradılar ve karakola davet ettiler. Bana, bu sitenin yaşa dışı bahis sitesi olduğunu söylediler. Karakolda bu sitenin başıma açabileceği sorunları söylediler. Daha sonra siteyle iletişimimin olmadığına dair sosyal medya hesabımdan paylaşım yaptım. Sonrasında hiçbir şekilde siteyle ilgili paylaşım yapmadım. Daha sonra tutuklandım. Bir buçuk aydır tutukluyum, çok pişmanım, tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Savunma yapan sanık avukatı, aynı dosyada yer alan diğer sanıkların tutuksuz yargılandığını belirterek, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı ise sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Tahliyesine hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tahliyesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Aleyna Göreci şüpheli sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, internet ortamında spor, güzellik, seyahat, moda, teknoloji, sağlık veya eğlence gibi pek çok farklı kategoride 'sosyal medya fenomeni' olarak adlandırılan, takipçi sayısı ve tanınırlığı itibariyle de toplumda etki alanı bulunan şahısların herkesin erişebileceği şekilde açık kaynaklarda yer alan sosyal medya platformları üzerinden yayınladıkları videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme vb. suretle eylemler ile yoğun şekilde yasa dışı bahse özendirici, teşvik edici faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede, Aleyna Göreci'nin sosyal medya hesabı üzerinden bir çevrimiçi kumar sitesine ait reklam içerikli paylaşımlar yaptığı ve paylaşımında söz konusu siteye yönlendiren linkler paylaştığı, siteye ait video çektiği bilgisi yer aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Aleyna Göreci hakkında 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.