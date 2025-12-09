Haberler

Yasadışı bahis platformuna operasyon: 20 gözaltı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği operasyonda, 'showbahis.com' isimli yasadışı bahis platformu üzerinden faaliyet yürüten 20 şüpheli gözaltına alındı. 6 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda el konulan malvarlıkları ve bloke edilen hesaplarla birlikte 2 milyar TL tutarında işlem hareketi tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "showbahis.com" isimli platform üzerinden yasadışı bahis oynatma faaliyetlerini yürüttükleri tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. 6 ilde toplam 17 ayrı adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında arama ve el koyma işlemleri de uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "showbahis.com" isimli yasadışı bahis platformu üzerinden yasadışı bahis oynatma faaliyetlerini yürüttükleri tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında MASAK analizlerinde ortaya çıkan bulgular doğrultusunda, şüphelilerin "showbahis.com" üzerinden yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladıkları ve hesaplarında 2 milyar 86 milyon 8 bin 77 TL tutarında işlem hareketi bulunduğu tespit edildi.

Yasadışı bahis oynatma faaliyetleri amacıyla 1 örgüt lideri, lidere bağlı 3 yönetici, yöneticilerin talimatları doğrultusunda operasyonel düzeyde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 18 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli, Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olmak üzere 6 ilde toplam 17 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında arama ve el koyma işlemleri de uygulandı. Öte yandan suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şüphelilere ait 11 araç ve 3 taşınmaz malvarlığına el konuldu. Şüphelilere ve 1 tüzel kişiliğe ait 265 banka hesabına da soruşturma kapsamında tedbiren bloke konuldu. - İSTANBUL

