Yasadışı bahis, kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması yapıldı 3. Sayfa Haberleri Afyonkarahisar'da polis tarafından 'yasadışı bahis, kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması gerçekleştirildi. Afyonkarahisar'da polis tarafından 'yasadışı bahis, kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması gerçekleştirildi. Kent genelinde gerçekleştirilen uygulamaya İl Emniyet Müdürlüğünün farklı birimlerine bağlı çok sayıda polis ekibi katıldı. Kahvehaneler başta olmak üzere belirlenen iş yerine yönelik yapılan uygulamada yasadışı bahis ve kumarla mücadele noktasında denetim yapıldı. İş yerlerinin evrak kontrollerinin de yapıldığı uygulamada eksiklik tespit edilen iş yerleri tutanak altına alındı. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karahisar 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yasadışı bahis, kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması yapıldı - Haberler

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