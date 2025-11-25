Haberler

Yasadışı Bahis Gelirleri için Paybull Şirketi ve Yetkilileri Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Şirketi ile yetkilileri hakkında yasadışı bahis gelirlerini aklama suçundan soruşturma başlattı. Operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı ve iki şirkete el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Şirketi ile şirket yetkilileri hakkında yasadışı bahis gelirlerini aklama suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Paybull Anonim Şirketine ve Lezzona Gıda Anonim Şirketi'ne de el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ile şirket yetkilileri hakkında yasadışı bahis gelirlerini aklama suçundan soruşturma başlatıldı.

Denetim ve MASAK raporlarında tespit edilen eylemler çerçevesinde İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama ve el koyma tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamımda suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen şüpheli malvarlıklarına, Paybull Anonim Şirketine ve Lezzona Gıda Anonim Şirketine İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
