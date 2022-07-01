Yasadışı 293 internet sitesinin erişimi engellendi Ankara İl Jandarma Komutanlığının sanal devriye faaliyetleri kapsamında yasadışı bahis, fuhuş içerikli paylaşım ve dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu tespit edilen 293 internet sitesinin erişime kapatıldığı bildirildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığının sanal devriye faaliyetleri kapsamında yasadışı bahis, fuhuş içerikli paylaşım ve dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu tespit edilen 293 internet sitesinin erişime kapatıldığı bildirildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "01-30 Haziran 2022 tarih aralığında icra edilen sanal devriye faaliyetleri kapsamında (2212) sosyal medya/URL adresinde yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; yasadışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 209 internet sitesi, müstehcen ve fuhuş içerikli paylaşım yapan 76 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna, Oltalama/Phishing metoduyla dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu tespit edilen 8 internet sitesi ise Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne bildirilerek erişim engellemesi sağlanmıştır" denildi. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Ankara 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yasadışı 293 internet sitesinin erişimi engellendi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.