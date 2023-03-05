Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK mensubu yakalandı
3. Sayfa Haberleri
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD/YPG mensubu bir kişinin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD/ Ypg mensubu bir kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla sızmaya çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahsın PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa