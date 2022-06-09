Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi Keşan'da tutuklandı - Haberler

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi Keşan'da tutuklandı Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi Keşan'da tutuklandı Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 4 FETÖ şüphelisi ile 1 organizatör yakalandı. Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi Keşan'da tutuklandı EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 4 FETÖ şüphelisi ile 1 organizatör yakalandı. 4 kişi FETÖ üyesi olmaktan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ şüphelilerinin yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçeceği bilgisi üzerine ortak operasyon düzenledi. Ç.A. idaresindeki araç ilçe girişinde durdurulurken, Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan istinafta dosyası olan M.A., aynı suçtan aranan eski polis memuru A.A., Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde aynı suçtan istinafta dosyası bulunan R.B. ve Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde aynı suçtan istinafta dosyası olan eski polis memuru E.A. isimli 4 kişinin de araç içinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahısların ilk sorguları Keşan Terörle Mücadele Büro Amirliğinde yapıldıktan sonra, adli makamlara sevk edildi. Araç sürücüsü Ç.A. Göçmen Kaçakçılığı suçundan Adli Kontrol Şartıyla serbest kaldı, diğer 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. İhlas Haber Ajansı / Emre Akarca - 3. Sayfa 3. Sayfa Yerel Haberler

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