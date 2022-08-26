Yasa dışı kenevir ekmeye 1 tutuklama 3. Sayfa Haberleri Samsun'un Çarşamba ilçesinde yasa dışı ekilen Hint keneviri ve esrar maddesi ile yakalanan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutukladı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde yasa dışı ekilen Hint keneviri ve esrar maddesi ile yakalanan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutukladı. Olay, Çarşamba'nın Beylerce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre polis, yaptığı araştırmalar sonucunda H.S. (47) adlı bir kişinin yasa dışı kenevir ektiği ve bulundurduğu bilgisine ulaştı. Soruşturmayı derinleştiren Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri H.S.'ye (47) ait adrese operasyon düzenledi. Polis, yapılan baskında toplam 26 kök yasa dışı ekilmiş Hint keneviri bitkisi ile kurumaya bırakıldığı tespit edilen 3 kilo esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.S. polisteki sorgusunun ardından çıkarıldığı Çarşamba Adliyesi'nde tutuklandı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çarşamba Kenevir Samsun 3. Sayfa Haberler

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