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Yönetmen İlker Canikligil gözaltına alındı

Yasa Dışı Gösterilerde Gözaltı Sayısı 1418'e Ulaştı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Mart 2025 itibarıyla yasa dışı gösterilerde toplam 1418 kişinin gözaltına alındığını ve 979 kişinin hala gözaltında bulunduğunu açıkladı. Bugün ise 478 kişinin adli makamlara çıkarılacağı belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bugüne kadar bin 418 şüpheli gözaltına alındı. Halen gözaltında 979 şüpheli bulunurken bugün 478 şahıs mevcutlu olarak adli makamlara çıkartılacak" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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