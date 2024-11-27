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Yasa Dışı Bahiste Banka Hesabını Kullandıran Genç Gözaltına Alındı

Yasa Dışı Bahiste Banka Hesabını Kullandıran Genç Gözaltına Alındı
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Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, banka hesabını kullandıran Y.E.Ü. isimli genç polis tarafından gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan genç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yasa dışı bahiste banka hesabını kullandıran gence gözaltı

SAMSUN - Samsun'da yasa dışı bahis operasyonunda banka hesabını kullandıran genç, polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis operasyonu kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu banka hesabını kullandıran Y.E.Ü.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Siber polisindeki işlemleri tamamlanan Y.E.Ü. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y E.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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