Kocaeli'de duvarlara yasa dışı bahis reklamı yazan 2 şüpheli yakalandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sokak duvarlarına yasa dışı bahis sitesi reklamı yazan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçleri, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek adliyeye sevk etti.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokak duvarlarına yasa dışı bahis sitesi reklamı yazdıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Aralık'ta ilçe genelindeki bazı duvarlara yasa dışı bahis sitelerinin isimlerinin yazılması üzerine çalışma başlattı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kimlikleri tespit edilerek yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa