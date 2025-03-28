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Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Sivas ve Ordu illerinde yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerine aracılık eden bir şebekeye mensup olduğu belirlendi. Toplamda 100 milyon TL değerinde para hareketliliği tespit edildi.

Sivas merkezli Sivas- Ordu illerinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas'ta banka hesapları temin ederek yasa dışı bahis sitelerine aracılık eden bir şebekeyi takibe aldı. Sivas'ta 6 şüpheli, Ordu ilinde ise 1 şüpheli olmak üzere toplam 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşlarında yaklaşık 100 milyon TL para hareketliliği tespit edildi. 7 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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