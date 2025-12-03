Haberler

Bakan Yerlikaya: "Yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlarda 42 şüpheliyi yakaladık, 27'si tutuklandı"

Bakan Yerlikaya: 'Yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlarda 42 şüpheliyi yakaladık, 27'si tutuklandı'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 1,5 yıl içerisinde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 42 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 27'sinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda 6.182 milyon lira işlem hacmine sahip şüphelilere ait malvarlığına el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda son 1,5 yıl içinde hesaplarında 6 milyar 182 milyon lira işlem hacmi bulunan 42 şüpheliyi yakaladık, 27'si tutuklandı" dedi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda 23 ilde 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda son 1,5 yıl içerisinde hesaplarında 6 milyar 182 milyon lira işlem hacmi bulunan 42 şüphelinin yakalandığını ve 27'sinin tutuklandığını açıkladı. Yerlikaya, şüphelilere ait yaklaşık 203 milyon lira değerinde 25 ev ile arsa, 25 araç, 428 banka ve 35 kripto hesabına da el konulduğunu bildirdi. Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"23 ilde 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda son 1,5 yıl içinde hesaplarında 6 milyar 182 milyon lira işlem hacmi bulunan 42 şüpheliyi yakaladık, 27'si tutuklandı. 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek 'yasa dışı bahis' suçundan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. Şüphelilere ait yaklaşık 203 milyon lira değerinde 25 adet ev/arsa ve 25 adet araç ile 428 adet banka, 35 adet kripto hesabına el konuldu. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde Batman, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Manisa, Muğla, Mersin, Osmaniye, Şırnak ve Van'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde ettikleri yasa dışı geliri üçüncü şahıslar tarafından açılan kripto para hesaplarıyla uluslararası hesaplara transfer ederek akladıkları, yasa dışı bahis oynayan şahıslardan komisyon aldıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Enflasyon kasım ayında yüzde 0,87 arttı, yıllık bazda yüzde 31,07 oldu

Merakla beklenen enflasyon rakamları belli oldu! 48 ay sonra bir ilk
Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranı netleşti
Konut ve iş yerleri için uygulanacak kira zam tavanı yüzde 35.91 oldu

İşte kira artış oranı! Ev sahipleri bu rakamın üzerine çıkamayacak
Belediyenin çöp toplama hizmeti durdu, ilçede çöp dağları oluştu

Belediyenin çöp toplama hizmeti durdu, ilçede çöp dağları oluştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca dolarlık satış tamam! Ülker sattı, Koç havada kaptı

Ülker sattı, Koç havada kaptı! Milyonlarca dolarlık anlaşma tamam
39 yıllık serüvenin sonu! Dev firma Türkiye'de çay üretimini durdurdu

39 yıllık serüvenin sonu! Dev firma Türkiye'de çay üretimini durdurdu
Murat Cemcir'i yoğun bakıma götüren sinsi tehlike! 50 yaş üstünü vuruyor

Oyuncuyu yoğun bakıma götüren sinsi tehlike! 50 yaş üzerini vuruyor
Türkiye'de yüzlerce istasyonu var! Akaryakıt devinin tüm kritik varlıklarına el konuldu

Akaryakıt devinin tüm kritik varlıklarına 30 saniyede el konuldu
Milyonlarca dolarlık satış tamam! Ülker sattı, Koç havada kaptı

Ülker sattı, Koç havada kaptı! Milyonlarca dolarlık anlaşma tamam
Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam

Emekliler beklerken bambaşka bir kesime 30 bin lira zam yapılıyor
Barcelona, Atletico Madrid'i sahadan sildi

Geceye damga vuran maç! İşte kazanan
Utanmadan kayda da aldılar! Öğrencilerin öğretmene yaptıkları pes dedirtti

Öğrencilerin öğretmene yaptıkları pes dedirtti
Kıyamet alameti gibi olay! Tek tek kıyıya vuruyorlar

Kıyamet alameti gibi olay! Tek tek kıyıya vuruyorlar
Asgari ücret için 5+5+1 formülü

Asgari ücret için 5+5+1 formülü
Destici 'Evlenmeyeni işe almayacaksın' sözlerine Haberler.com'da açıklık getirdi

Destici gündem yaratan sözlerine Haberler.com'da açıklık getirdi
İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçiren görüntü! Soruşturma başlatıldı

Bakanlığı harekete geçiren görüntü! Resmen düğmeye basıldı
8 bin 800 kilometreden Bursa'ya geliyor! Ölüm hariç her derde şifa

8 bin 800 kilometreden o ilimize geliyor! Ölüm hariç her derde şifa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.