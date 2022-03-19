Yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama - Haberler

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Yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yasa dışı bahis oynayan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda Y.K., F.T., A.K. ve Y.G. isimli şüpheliler bahis oynanan paralarla birlikte suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin hepsi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama

Yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama

Yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele, Eskişehir, Polis, Bahis, 3. Sayfa, Haberler

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