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Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 35 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 35 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı bahis ve örgüt kurma suçlarıyla bağlantılı 35 şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yasa dışı bahis ve örgüt kurma suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 ilde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda 35 şüpheli gözaltındı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis ve örgüt kurma suçlarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Fethiye merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Samsun, Mersin, Isparta, Denizli, Erzurum ve Giresun'da eşzamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda, yasa dışı bahis organizasyonlarına karıştığı iddia edilen 35 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, şüphelilerin adliyede işlemleri devam ettiği öğrenildi. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin yakınları adliye önünde yoğunluk oluşturdu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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