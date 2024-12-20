Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 32 Kişi Yakalandı

Adana merkezli 4 ilde yurt dışından yasa dışı bahis sitesi paneli satın alan 4'ü kadın 32 kişi yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siber Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı bahis sitesi paneli satın alan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yurt dışı merkezli bir şirketin, yasa dışı bahis sitelerine altyapı hizmeti sağladığı belirlendi. MASAK kripto para cüzdanı adreslerine transfer yaparak bahis oynatmak amaçlı yasa dışı bahis paneli satın alan kişileri tespit etti.

Çalışmalar neticesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli, Ankara, Antalya ve Konya'da operasyon yaptı. Şafak vakti yapılan operasyonda 4'ü kadın 32 kişi yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA