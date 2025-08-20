Yasa Dışı Bahis Operasyonlarında 43 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde yapılan operasyonlarda hesaplarında 1 milyar Türk lirası işlem hacmi bulunan 43 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde yasa dışı bahse yönelik düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 1 milyar Türk lirası işlem hacmi bulunan 43 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Antalya, Muğla, Şanlıurfa, Amasya ve Düzce merkezli Gaziantep, Hatay, İzmir, İstanbul, Mersin, Bursa, Aydın, Kayseri, Kocaeli, Adana, Ankara, Kahramanmaraş, Ordu, Isparta, Sakarya ve Sivas olmak üzere 21 ilde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 1 milyar Türk lirası işlem hacmi bulunan 43 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken 29'u hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ederken şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya platformları üzerinden sahte "elektrikli bisiklet, cep telefonu satışı ve yatırım danışmanlığı" ilanlar vererek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu; çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyal ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
