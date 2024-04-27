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Yasa dışı bahis operasyonda 450 milyon TL para trafiği tespit edildi: 35 gözaltı

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Mersin polisinin yasa dışı bahis operasyonunda 450 milyon TL para trafiği tespit edildi ve 35 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda ele geçirilen malzemeler arasında cep telefonları, sim kartlar ve ruhsatsız tabanca bulunuyor.

Yasa dışı bahis operasyonda 450 milyon TL para trafiği tespit edildi: 35 gözaltı

MERSİN - Mersin polisinin yasa dışı bahse yönelik gerçekleştirdiği çalışmada 450 milyon TL para trafiği tespit edildi, düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 7258 Sayılı Kanun kapsamında yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık edenle yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada 450 milyon TL para transferi olan 35 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 35 şüphelinin yakalandığı operasyonda adresler de arama yapan polis 31 adet cep telefonu 31 adet sim kart, 1 adet laptop bilgisayar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi.

Gözaltına alınan 35 şüpheli ifadeleri alınması için emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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