Yaş 17, suç kaydı 70 - Haberler

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Yaş 17, suç kaydı 70

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yaş 17, suç kaydı 70KOCAELİ Kocaeli'de hırsızlık suçundan aranan ve polis ekiplerinin kovalamacası neticesinde yakalanan 17 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yaş 17, suç kaydı 70

KOCAELİ Kocaeli'de hırsızlık suçundan aranan ve polis ekiplerinin kovalamacası neticesinde yakalanan 17 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin benzer suçlardan 70 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, İzmit'teki bir okulda meydana geldi. İddiaya göre, T.M.D. isimli çocuk, binanın kapısını zorlayarak içeriye girdi. Kantindeki yazar kasada bulunan paraları çalan şüpheli, daha sonra kayıplara karıştı. Sabah okula gelen kantin görevlilerinin durumu fark etmesi üzerine olay polise bildirildi. Okulda bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin T.M.D. olduğunu tespit etti. Aranmaya başlanan T.M.D., dün gece saatlerinde İzmit Kent Meydanı'nda polis ekiplerince kısa bir kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine getirilen şüpheli, burada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli T.M.D.'nin daha önce işlediği benzer suçlardan 70 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İhlas Haber Ajansı / Cihat Polat - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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