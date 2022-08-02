Yarış yaparken bacak kopartan sürücüye ev hapsi cezası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yarış yaparken bacak kopartan sürücüye ev hapsi cezası

Yarış yaparken bacak kopartan sürücüye ev hapsi cezası

Adana'da otoyolda yarış yaparken kendisini izleyen gence çarpıp bacağının kopmasına neden olan sürücü ev hapsi cezası aldı.

 - Güncelleme:

Adana'da otoyolda yarış yaparken kendisini izleyen gence çarpıp bacağının kopmasına neden olan sürücü ev hapsi cezası aldı. Sürücünün 21 suç kaydı olduğu öğrenilirken, modifiyeli araçların başında video çekerek vatandaşları yarışa davet ettiği görüntüleri ortaya çıktı.

Geçen Cumartesi günü akşam Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana gelen kazada, otoyolda yarış yapan ve yarışı kazanan Emrah Y., kendisini izleyen kalabalığın üzerine aracı sürmüş ve bu sırada Sedat Leventöz'e çarpmıştı. Kaza sırasında sağ bacağı kopan Leventöz, tedavi için hastaneye kaldırılırken, sürücü Emrah Y. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından arkadaşının, Sarıçam ilçesindeki oto yıkama dükkanında gözaltına alındı.

Emrah Y., çıkartıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı. Emrah Y.'nin 21 suç kaydı olduğu da öğrenildi.

Bu arada Emrah Y.'nin sosyal medya uygulaması Tiktok üzerinden yaptığı paylaşımlar da ortaya çıktı. Emrah Y.'nin modifiyeli araçların başında video çekerek insanları yarışa davet ettiği görüldü.

(Umutcan İşledici - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Tarsus Adana 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title