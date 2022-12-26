Yarış yapan motosikletlere çarpmamak için beton elektrik direğine çarptı: 1 yaralı Kocaeli'de SUV tipi aracıyla seyir halinde olan sürücü, önünde yarışan ve kendisine çok yakın geçen 3 motosiklete çarpmamak için ani manevra yaptı.

Yarış yapan motosikletlere çarpmamak için beton elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'de SUV tipi aracıyla seyir halinde olan sürücü, önünde yarışan ve kendisine çok yakın geçen 3 motosiklete çarpmamak için ani manevra yaptı. Aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip beton elektrik direğine çarparak durabilen sürücü, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi, Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan 3 motosiklet hem yarışıp hem de akrobatik hareketler yaptı. O esnada 41 YZ 810 plakalı SUV tipi Ford marka aracıyla seyreden Şeval K., aracına yakın geçen motosikletlere çarpmamak için aniden manevra yaptı. Aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, beton elektrik direğine çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazalı araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.