Yarım kilo uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda yarım kilo uyuşturucu ile yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda yarım kilo uyuşturucu ile yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri, elde edilen istihbarat sonrasında Kalfaköy Mahallesi civarında operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda O.Y. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında yarım kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Aydın Emniyet Müdürlüğü Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler

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