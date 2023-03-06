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Yardım parası adı altında para toplayan şüpheliye soruşturma

3. Sayfa Haberleri

Yardım parası adı altında para toplayan şüpheliye soruşturma

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yardım parası adı altında para toplayan İ.Ç., İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yardım parası adı altında para toplayan İ.Ç., İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, il dışında görev yapan bazı derneklerin kapatılmasına rağmen bağış koçanlarını kullanarak insanlardan para toplayan şüpheli ekiplerce gözaltına alındı. İ.Ç. isimli şüphelinin Safranbolu'da ikamet ettiği öğrenildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kozlu Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin üzerinden yaklaşık 600 TL para çıktı. Paralara ve makbuz koçanlarına el konuldu. Kozlu Emniyet Müdürlüğüne götürülen İ.Ç isimli şahıs hakkında adli ve idari işlemler yapıldı.

Ramazan Ayı'nın yaklaşması sebebiyle vatandaşların duygularını kullanarak suiistimallerin daha fazla yaşanabileceğine dikkat çekilerek vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiği kaydedildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Zonguldak Hisarcık Kozlu 3. Sayfa Haberler

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