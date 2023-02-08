Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yardım malzemesi taşıyan kamyonet, yardım malzemesi taşıyan tıra arkadan çarptı

3. Sayfa Haberleri

Yardım malzemesi taşıyan kamyonet, yardım malzemesi taşıyan tıra arkadan çarptı

Niğde-Mersin-Adana otoyolu üzerinde yardım malzemesi taşıyan kamyonet, yardım malzemesi taşıyan tıra arkadan çarptı.

Niğde-Mersin- Adana otoyolu üzerinde yardım malzemesi taşıyan kamyonet, yardım malzemesi taşıyan tıra arkadan çarptı. Bölgeye kurtarma ekibi ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaza, Niğde-Mersin-Adana otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depremzedeler için yola çıkan kamyonet, yardım malzemesi taşıyan tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, trafik ise kontrollü şekilde sağlanıyor. - BURSA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Niğde Adana 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title