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Çorum'da Yardım Paralarını Çalan Hırsız Yakalandı

Çorum'da Yardım Paralarını Çalan Hırsız Yakalandı
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde, yardım kutusundaki paraları çalan hırsız, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. 16 ayrı suç kaydı bulunan zanlı C.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, yardım için toplanan paraları çalan hırsız yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan yardım kutusundaki yardım paralar çalındı. Yaşanan hırsızlık olayı üzerine polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucu şüpheli C.T., Hacettepe Mahallesi Şehit Adil Yıldız Caddesi Hanedan Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

Zanlının 6'sı hırsızlık suçu olmak üzere toplam 16 ayrı suçtan da kaydı bulunduğu öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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